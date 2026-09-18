Grupo indio Tata pierde 3.200 millones en bolsa tras el paso de su matriz hacia la bolsa

Las caídas revirtieron parte de las ganancias de la víspera, cuando los inversores reaccionaron inicialmente de forma positiva al avance hacia una posible cotización de Tata Sons y a la renovación por cinco años de N. Chandrasekaran como presidente del grupo.

Tata Chemicals llegó a caer más de un 8 %, mientras Tata Investment Corporation, Tata Consultancy Services y Tata Motors Passenger Vehicles también cerraron en negativo.

El movimiento se produjo en medio de una creciente disputa entre los principales accionistas de Tata Sons.

Tata Trusts, que controla alrededor del 66 % de la matriz, rechaza tanto la eventual cotización como la renovación de Chandrasekaran, mientras que Shapoorji Pallonji, propietario del 18,4 %, respalda la salida a bolsa.

Shapoorji Pallonji propuso además monetizar parte de su participación mediante una operación en dos tramos que podría reportarle al menos 2.610 millones de dólares en 18 meses.

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Tata Sons anunció el jueves que iniciará los pasos necesarios para cumplir con las directrices del Banco de la Reserva de la India, después de que el regulador rechazara su intento de quedar exenta de la normativa que, en principio, la obliga a cotizar.

El grupo, con más de 30 compañías y unos ingresos anuales combinados de 185.000 millones de dólares, tiene una presencia global en sectores que van desde la tecnología y la automoción hasta la aviación, el acero, la energía y los semiconductores. Sus empresas cotizadas suman una capitalización cercana a 277.000 millones de dólares.