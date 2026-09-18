Guitarricadelafuente estrena 'La nieve', el tema central de la película 'La bola negra'

La cinta, protagonizada también por Milo Quifes, Carlos González, Miguel Bernardeau y Penélope Cruz, está basada en la obra homónima e inacabada del poeta Federico García Lorca (1898-1936) y cuenta tres historias entrelazadas de hombres homosexuales en tres periodos diferentes (1932, 1937 y 2017).

Presentada en mayo en el Festival de Cannes con una ovación de 20 minutos y el premio a la mejor dirección del certamen, 'La bola negra' fue elegida esta misma semana por la Academia de Cine española como la película que representará a España en la carrera por los Óscar.

El filme podría, de este modo, ser nominado en la categoría de mejor película internacional de los premios de Hollywood, aunque son muchas las voces que creen que también podría optar a la estatuilla en otras categorías como la de mejor canción, precisamente, por 'La nieve'.

Se trata de una canción "íntima, ligada al deseo, la memoria y aquello que queda sin decir", describe Sony Music esta composición, que acompaña una de las secuencias más emotivas de la película, ambientada precisamente bajo la nieve en su tramo final.

"Quería que 'La nieve' naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", explicó Guitarricadelafuente en declaraciones recogidas por su discográfica.

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Según cuenta, se inspiró en la última carta de Lorca, asesinado al inicio de la guerra civil española (1936-1939), y también en su personaje, Sebastián. "Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar y tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción", comentó el artista.

La publicación de 'La nieve' pone el broche a un gran año para Guitarricadelafuente, que se llevó dos Premios de la Academia de la Música de España en su última edición por su disco 'Spanish Leather' (2025), además de debutar como actor junto a los Javis, apelativo del dúo artístico compuesto por Javier Calvo y Javier Ambrossi, por todo lo alto.

Destacado por medios como la revista Rolling Stone como responsable de uno de los mejores álbumes a nivel global del pasado año, su nombre ha quedado ya ubicado en otro estadio de prestigio, como demuestra también haber protagonizado uno de los conciertos 'Tiny Desk' de la emisora pública estadounidense o haber sido elegido por Shakira para actuar dentro de su residencia musical en Madrid.

Está previsto además que el próximo 2 de octubre concluya en el Movistar Arena de Madrid su actual gira, que ha sido un éxito de público y crítica.