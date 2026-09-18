Guyana resalta que sus exportaciones a China superaron los 501 millones de dólares en 2025

"En 2025, el comercio bilateral entre Guyana y China alcanzó aproximadamente los 1.800 millones de dólares estadounidenses, y las exportaciones de Guyana a China crecieron hasta los 501 millones de dólares, nuestro mejor resultado comercial hasta la fecha, lo que situó a China en el octavo puesto como nuestro destino de exportación", declaró Phillips, con motivo del septuagésimo séptimo aniversario de la fundación de la República Popular China.

El primer ministro guyanés señaló que esta cifra representa una expansión significativa de la relación comercial entre ambos países, y China continúa siendo una de las principales fuentes de importaciones de Guyana.

La Oficina de Estadística de Guyana registró 1.287 millones de dólares estadounidenses en importaciones procedentes de China en 2025, lo que la convierte en la tercera mayor fuente de importaciones del país, por detrás de Singapur y Estados Unidos.

Las importaciones procedentes de China representaron el 12,6 % del total de las importaciones de Guyana durante el año pasado, y las cifras oficiales sitúan el comercio bilateral de mercancías en unos 1.790 millones de dólares estadounidenses.

Por su parte, la Embajada de China en Guyana apuntó una cifra superior, 2.890 millones de dólares estadounidenses, en el comercio bilateral en 2025.

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Las exportaciones totales de Guyana siguen estando dominadas por el petróleo, que representó el 88,4 % de los 20 140 millones de dólares estadounidenses en exportaciones del país en 2025, según la Oficina de Estadística.

Phillips señaló que el crecimiento económico de Guyana genera nuevas oportunidades comerciales con China, en un momento en que el Gobierno busca diversificar la economía más allá del petróleo, al tiempo que amplía las infraestructuras, la industria manufacturera, la agricultura, la energía y otros sectores.

El primer ministro también señaló áreas en las que Guyana y China podrían profundizar su cooperación, entre ellas las energías renovables, las infraestructuras inteligentes, el transporte moderno y el desarrollo urbano.

Por su parte, el embajador chino, Yang Yang, indicó que las empresas chinas habían acumulado alrededor de 13 000 millones de dólares estadounidenses en inversiones en Guyana a finales de 2025, y citó proyectos como el puente sobre el río Demerara, seis hospitales regionales y el parque solar Aurora.

La empresa energética estatal china CNOOC también posee una participación del 25 % en el bloque Stabroek, lo que otorga a China una participación comercial directa en el mayor activo petrolero de Guyana.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotada con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.

En este contexto, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, Hugh Todd, firmaron en agosto un memorando de entendimiento (MOU) destinado a reforzar el actual acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad contra el narcotráfico entre ambos países.

Asimismo, Guyana es miembro del Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con gobiernos de derecha de América Latina para enfrentar conjuntamente a las organizaciones criminales transnacionales.

Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor extranjero en América Latina y el Caribe en 'todos los indicadores relevantes', pese al creciente interés de China en la región, afirma un estudio del Atlantic Council que señala, sin embargo, brechas por salvar en áreas clave como los minerales críticos.

La inversión estadounidense en nuevos proyectos de minería apenas promedia 200 millones de dólares anuales, mientras que China invierte veinte veces más en ese sector en Latinoamérica y el Caribe, cuyas reservas de litio, cobre y níquel están entre las mayores del mundo, advirtió el documento.