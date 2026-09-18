Irak elimina zonas restringidas de su espacio aéreo y anuncia reapertura al tráfico civil

Según un comunicado de la oficina de prensa de la Célula de Seguridad, la decisión fue adoptada a nivel nacional bajo la supervisión del primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali Falih al Zaidi, y en coordinación con el director de la oficina del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Abdulamir al Shamari.

El Ministerio de Transportes indicó que la medida culmina más de una década de trabajos institucionales y técnicos destinados a mejorar la gestión del espacio aéreo iraquí y optimizar el flujo del tráfico aéreo.

El equipo de gestión del espacio aéreo del Centro de Operaciones Aéreas llevó a cabo las verificaciones técnicas necesarias y confirmó oficialmente que las zonas incluidas en el manual ya no se utilizan con fines militares.

Las autoridades iraquíes trabajan ahora en completar los procedimientos técnicos y administrativos para retirar formalmente esas áreas del Manual de Operaciones Aéreas de Irak (IRAQ), en coordinación con las instituciones competentes.

El Ministerio destacó también el papel desempeñado durante los últimos años por los controladores aéreos iraquíes, que han supervisado las rutas de las aeronaves próximas a las zonas restringidas, garantizando la separación segura entre vuelos y atendiendo a los requisitos operacionales.

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La actualización de la documentación aeronáutica y del sistema de control del tráfico aéreo permitirá, según el Ministerio, una utilización más flexible del espacio aéreo, mejorar el flujo de la aviación civil y desarrollar nuevas rutas, además de incrementar la eficiencia de la navegación aérea en el país.

Las restricciones se remontan a 2014, cuando la expansión del grupo yihadista Estado Islámico (EI) llevó a establecer limitaciones al uso de amplias áreas del espacio aéreo iraquí por motivos militares y de seguridad.

La oficina de prensa señaló que las zonas anteriormente restringidas habían sido destinadas a operaciones de seguridad antes de ser entregadas oficialmente a la Compañía General de Aeropuertos y Navegación Aérea, con lo que quedaron eliminadas las restricciones para el vuelo de aeronaves civiles en esas áreas.

Las autoridades iraquíes consideran que la medida contribuirá a recuperar la posición del país en el tráfico aéreo regional e internacional, así como a mejorar la gestión del espacio aéreo y aumentar los ingresos derivados de las tasas de tránsito aéreo.

El Gobierno también sostiene que la reapertura facilitará las conexiones de la aviación civil entre distintas regiones y continentes y refleja la mejora de las condiciones de seguridad y estabilidad en el país.