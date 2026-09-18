Juan Luis Guerra y Manny Cruz celebran el merengue con 'Nieve en Verano'

La canción supone además el encuentro entre Cruz y uno de sus principales referentes musicales, Juan Luis Guerra, una colaboración que, según el cantante, representa la materialización de un sueño construido desde su infancia, de acuerdo con un comunicado de ambos difundido este viernes.

“Todavía me cuesta encontrar palabras para describir lo que significa este momento para mí. Mi corazón está lleno de gratitud porque detrás del artista sigue estando aquel niño que creció escuchando, admirando y amando las canciones de Juan Luis Guerra”, afirmó Cruz.

El artista, seis veces nominado al Latin Grammy, destacó que compartir con Guerra una canción, y hacerlo precisamente a través de un merengue, es un momento que todavía está procesando.

“Es el vivo ejemplo de que no hay nada imposible bajo el cielo, que es exactamente de lo que habla el tema. Vale la pena creer, trabajar y esperar en Dios”, señaló.

Guerra, por su parte, expresó su satisfacción por la colaboración y destacó la trayectoria de Cruz y su aporte al merengue dominicano.

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“Siempre lo recibí con mucha alegría y con mucho cariño de trabajar con Manny sabiendo lo buen artista que es, y lo mucho que él representa para el merengue en República Dominicana”, dijo el intérprete de “Ojalá que llueva café”.

La composición estuvo a cargo de Manny Cruz, Motiff, Efraín N. González y Daniel Santacruz, mientras que la producción musical y los arreglos fueron realizados por Janina Rosado y Motiff.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip protagonizado por la comunicadora y artista Francisca, bajo la dirección de Jean Guerra.

En la producción participa también el exjugador dominicano de las Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown David Ortiz, conocido como “Big Papi”.

El sencillo y el videoclip están disponibles en las plataformas digitales.