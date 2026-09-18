Justicia venezolana cierra proceso penal contra defensor de derechos humanos Carlos Correa

Así lo confirmó este viernes Espacio Público, ONG dedicada a la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, que informó que la decisión fue adoptada tras una solicitud de la Fiscalía y anula los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, asociación, legitimación de capitales, conspiración y traición a la patria.

"La labor que Carlos Correa y Espacio Público realizan desde hace más de dos décadas en defensa de la libertad de expresión no es, ni ha sido nunca, un delito", expresó la organización en su cuenta de X, al tiempo que pidió no olvidar a quienes "siguen detenidos o sometidos a procesos arbitrarios en Venezuela".

Correa fue denunciado en principio como "desaparecido" el 7 de enero de 2025, cuando Espacio Público reportó que, según testigos, fue "interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados" y días después se confirmó su arresto.

La detención del defensor de derechos humanos se produjo el mismo día que la del excandidato presidencial Enrique Márquez y la de Rafael Tudares, el yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, todos actualmente liberados.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela celebró este viernes el fin del proceso judicial contra Correa, pero exigió también el cierre de los procesos penales y el levantamiento de todas las medidas contra cinco periodistas cuyas causas judiciales siguen abiertas.