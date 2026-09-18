Kenia abre una línea de teléfono y una web antiterroristas con ayuda de EEUU y Reino Unido

"Hoy presentamos la línea directa de Kenia contra el terrorismo (0800 900 900), que ofrece a todos los kenianos un canal confidencial para denunciar de forma anónima inquietudes relacionadas con la radicalización, el extremismo violento y el terrorismo, sin temor a ser expuestos", afirmó el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, en el acto de presentación en Nairobi.

"El lanzamiento de esta línea directa convierte a la comunidad en socia clave para combatir el terrorismo en cualquier lugar: iglesias, mezquitas, transporte público e incluso durante eventos especiales", subrayó Mudavadi.

Esta iniciativa, que estará operativa a partir del próximo 15 de octubre, supone también un "nuevo hito" en la colaboración de Kenia en materia de seguridad con el Reino Unido y Estados Unidos, añadió el jefe de la diplomacia keniana.

La subjefa adjunta interina de la Embajada de EE. UU. en Nairobi, Carla Benini, señaló en el acto que la plataforma ofrece a la ciudadanía un canal directo para compartir información que podría contribuir a prevenir atentados.

"Los grupos terroristas como (el grupo yihadista somalí) Al Shabab prosperan gracias al silencio. Esta plataforma rompe ese silencio al brindar a cada keniano un canal directo para ayudar a detener un ataque", declaró Benini.

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El "número dos" de la Embajada del Reino Unido, Ed Barnett, afirmó que la iniciativa "ofrece al público una vía clara para comunicar inquietudes relacionadas con el terrorismo".

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

El ataque más grave de Al Shabab en territorio keniano ocurrió en abril de 2015, cuando 148 personas murieron en el asalto a la Universidad de Garissa (norte).