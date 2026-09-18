La balanza por cuenta corriente de la eurozona sube el superávit en agosto un 27,3 %

El Banco Central Europeo (BCE) informó este viernes de que en términos acumulados de doce meses, el superávit de la balanza por cuenta corriente fue de 282.000 millones de euros (1,7 % del PIB de la zona del euro) en julio de 2026, lo que representa una caída con respecto a los 298.000 millones de euros (1,9 % del PIB) contabilizados un año antes.

Esta caída se explica por la reducción del superávit en bienes y el aumento del déficit en rentas secundarias.

La balanza por cuenta corriente registró en julio superávit en las balanzas de bienes de 36.000 millones de euros (29.000 millones de euros un año antes) y en servicios de 12.000 millones de euros (8.000 millones de euros un año antes).

Pero la renta primaria tuvo en julio un déficit de 2.000 millones de euros (resultado equilibrado un año antes) y la renta secundaria registró un déficit de 18.000 millones de euros (déficit de 15.000 millones de euros un año antes).

En la cuenta financiera, los residentes en la zona del euro realizaron en julio adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de fuera de la zona por 815.000 millones de euros (864.000 millones de euros un año antes).

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Las adquisiciones netas de valores de inversión de cartera de la zona del euro efectuadas por no residentes se cifraron en 1,156 billones de euros (817.000 millones de euros un año antes) en términos acumulados de doce meses hasta julio de 2026.