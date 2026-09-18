La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,29 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,83 %, hasta los 132.199.942,15 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-2,99 %) y Banco BBVA Argentina (-2,43 %).

En tanto, cerraron en terreno positivo los papeles de Transener (+2,16 %) y YPF (+0,92 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares retrocedieron un 0,7 % promedio en sus cotizaciones, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 524 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.535 pesos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.514,50 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.550 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.587,52 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió un 0,3 %, hasta los 1.538,32 pesos por unidad.