La bolsa de São Paulo acumuló una caída semanal del 1,06 % por la incertidumbre electoral

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó la jornada en los 185.229 puntos, afectada principalmente por la depreciación del 1,53 % de las acciones ordinarias de Vale, del 0,23 % de las preferenciales de Petrobras, y del 0,35 % de las preferenciales del Itaú.

En una semana en que Estados Unidos subió su tasa básica de intereses (y los títulos del Tesoro saltaron con fuerza) y Brasil la redujo, lo que puede disminuir el atractivo de los activos brasileños, los inversores también dejaron claro su pesimismo por las medidas de cuño electoral anunciadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevarán los gastos públicos y la deuda.

El líder progresista, que aspira a la reelección, anunció la víspera un aumento del 15 % en el principal subsidio social de Brasil, una medida que tendrá un importante impacto en el presupuesto de 2027.

Los operadores también siguen reflejando los resultados de las últimas encuestas electorales, que muestran un empate técnico entre Lula y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición a las presidenciales del 4 de octubre.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,11 % respecto al dólar, que acabó el día cotizado a 5,144 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

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La moneda brasileña acumuló una depreciación del 0,40 % en la última semana.

Las acciones del Ibovespa que sufrieron las mayores caídas este viernes fueron las ordinarias de la red de supermercados Pao de Açucar, con un descenso del 7,58 %, seguidas por las ordinarias de la Companhia Siderúrgica Nacional (-6,40 %) y las ordinarias de la minera CSN Mineraçao (-4,88 %).

En la punta contraria, los papeles que más subieron hoy fueron los ordinarios de la cárnica Minerva, con una apreciación del 4,46 %, seguidos por los ordinarios de la distribuidora de cupones de descuentos para compras en internet Meliuz (+3,99 %) y por los ordinarios de la constructora Cyrela Realt (+3,86 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista este viernes alcanzó los 38.373 millones de reales (unos 7.459,5 millones de dólares o unos 6.492,7 millones de euros) en casi 3,39 millones de operaciones.