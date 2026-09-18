La Capilla Clementina de la cripta de San Pedro recupera su esplendor tras restauración

La Fábrica de San Pedro, el organismo encargado de la conservación de la basílica vaticana y sus tesoros artísticos, anunció este viernes la finalización de los trabajos de la cúpula, que han abarcado 371 metros cuadrados de mosaicos creados entre 1601 y 1604 a partir de bocetos de Cristofano Roncalli, conocido como "Il Pomarancio".

Ubicada en la cripta de la basílica cerca de la tumba de San Pedro, la cúpula clementina ha sido objeto de una intervención restaurativa que comenzó en enero de 2025, cuando se instaló el andamiaje para analizar el estado de las superficies y los problemas derivados de la degradación de los materiales.

Tras un exhaustivo diagnóstico que ha quedado digitalizado, la fase operativa incluyó la limpieza de la cúpula, la preconsolidación de las teselas y los paneles sueltos, el tratamiento de la eflorescencia y la consolidación superficial y en profundidad, tanto en las zonas de mosaico como en los estucados.

"La intervención aseguró la consolidación estructural de los soportes en riesgo de desprendimiento, la mitigación de los factores de degradación intrínsecos y extrínsecos, y la restauración de la correcta legibilidad formal y cromática de la obra", indica la Fábrica de San Pedro.

La Capilla Clementina recibe su nombre de Clemente VIII, el papa que encargó su decoración. Fue construida a partir de un diseño de Miguel Ángel Buonarroti y finalizada por Giacomo della Porta en 1580.

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Las pechinas de la cúpula representan a los cuatro doctores de la iglesia, mientras que las lunetas muestran episodios bíblicos. La cúpula se caracteriza por una rica decoración ornamental, con guirnaldas y símbolos heráldicos de la familia Aldobrandini.