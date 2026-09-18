La Comisión Electoral rusa desmiente el jaqueo de sus servidores

"Una serie de publicaciones opositores que citan fuentes no confirmadas difunden informaciones de que el sistema informático electoral se vio comprometido (por ataques de jáqueres). Se trata de una gran acción planificada", aseveró durante una reunión en la sede electoral rusa, según la agencia rusa Interfax.

Señaló que "todos saben que esto es un total disparate, que esto es imposible".

"Hemos dicho miles de veces que el sistema 'Elecciones' es absolutamente autónomo y protegido", sostuvo.

Indicó que además, parte de la infraestructura informática de la CEC es "un sistema abierto y tiene datos abiertos: las comisiones electorales locales, los integrantes de las comisiones".

"Todo eso es de libre acceso. Y ellos comenzaron a enviar mensajes a los representantes y miembros de las comisiones de todos los partidos mensajes de que se habían infiltrado en el corazón mismo de 'Elecciones'", indicó, al señalar que estos mensajes contenían "amenazas".

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Señaló que los jáqueres "se prepararon bien, pero nosotros nos defendemos mejor".

"Logramos repeler varios ataques y amenazas de este tipo. Y toda esta provocación barata no vale de nada. Estamos seguros que no interferirá la expresión de la voluntad de nuestros ciudadanos", dijo, al señalar que la votación, "muy a pesar de los provocadores marcha bien, con normalidad".

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak aseguró el pasado miércoles en su sitio web haber jaqueado los servidores de la CEC de Rusia a menos de dos días del comienzo de los comicios legislativos.

El grupo aseguró que este ataque informático no busca interferir en el trabajo de las comisiones electorales y del proceso de votación, sino que está dirigido "a esclarecer su funcionamiento interno".

Denunciaron que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco" que permite robar votos.

Por ello, llamaron a los ciudadanos rusos a no facilitar el trabajo a quienes quieren falsear las elecciones y a acudir a los colegios "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

Tanto el único partido pacifista de Rusia, Yábloko, como la oposición comunista y la disidencia en el exilio, han puesto en duda la limpieza del voto electrónico y han llamado a los rusos a votar solo el domingo y con papeleta.

Las elecciones legislativas rusas, las primeras desde el comienzo de la guerra en Ucrania y de las que fue excluido el partido opositor Yábloko, el único opuesto a la contienda bélica, arrancaron este viernes y se extenderán hasta el próximo domingo.