La cotización de la deuda francesa se degrada hasta 100 puntos de 'spread' frente Alemania

De hecho, Francia fue especialmente penalizada por los inversores este viernes, pues figuraba como el país con tasas de interés más elevada entre los 19 de la zona euro, por detrás de grandes economías como Italia y España.

El aumento de las tasas de interés reduce el margen de maniobra financiero del Estado francés. En 2025, su carga de la deuda ya ascendió a 53.500 millones de euros de dinero público.

La presión sobre las condiciones de financiación de Francia sucede un día más tarde de que el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunciase que, para el presupuesto de 2027, se contempla un plan de ahorro de 54.000 millones de euros con medidas como la congelación de salarios públicos, la de ciertas pensiones y limitaciones en las ayudas no contributivas que disfrutan los extranjeros.

La meta de Lecornu es que el déficit público francés no supere el 5 % del PIB en 2027, un objetivo que se complica aún más tras la última actualización del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este departamento anunció que el déficit de 2026 será más alto, del 5,4 % del PIB, frente al 5,1 % de la última previsión, debido una degradación de "los imprevistos macroeconómicos".

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El proyecto presupuestario necesitará, en principio, el visto bueno de la Asamblea Nacional francesa, en la que el Gobierno galo no tiene mayoría y necesita negociar con otros partidos.

El primer ministro advirtió de que su país cerrará con un déficit aún mayor, del 6,5 %, si no se adopta su plan presupuestario.