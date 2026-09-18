La ONU elige al candidato propuesto por Trump para dirigir Programa Mundial de Alimentos

Lindberg, actual subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), sustituirá a la también estadounidense Cindy McCain, según explicó la oficina del secretario en un comunicado.

El estadounidense fue elegido entre más de cincuenta candidatos, que luego se redujeron a nueve en una primera selección.

El PMA, con sede en Roma, lleva desde 1992 eligiendo como directores a candidatos de EE.UU.

Lindberg forma parte de la Administración de Donald Trump desde agosto de 2025, cuando el Senado ratificó su candidatura para el puesto.

Su votación no estuvo exenta de polémicas porque el líder de la mayoría republicana en la cámara alta, John Thune, es su suegro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La elección llega en un contexto de recortes por parte del Gobierno de Trump a las partidas de ayuda humanitaria: el año pasado se redujo en torno a un 30 % en relación al año anterior.

Además, tras el cierre de USAID, traspasó el programa de Alimentos para la Paz al Departamento de Agricultura, donde el mismo Lindberg trabajó en su reestructuración para que los paquetes de comida fuera de productos 100 % estadounidenses.

Según un comunicado de la oficina de Guterres, Lindberg cuenta con experiencia de liderazgo en políticas de asistencia alimentaria, promoción comercial y operaciones de financiación internacional.

Además, ha impulsado reformas institucionales, gobernanza y asignación de recursos en contextos difíciles.

"Ha encabezado misiones comerciales y diplomáticas en decenas de países de seis continentes y ha desplegado importantes recursos humanitarios en países con grandes necesidades, al tiempo que promovía mecanismos complementarios de financiación, incluidas las asociaciones público-privadas", asegura el mensaje.

Anteriormente, Lindberg fue presidente y director ejecutivo de la Asociación Comercial de Dakota del Sur y jefe de gabinete y director de estrategia del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, entre otros.