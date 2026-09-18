La oposición en el diálogo venezolano anuncia el inicio formal de la designación de jueces

CARACAS. A través de X, la delegación opositora -liderada por la exdiputada Dinorah Figuera- indicó que el proceso se inició luego de que fuera publicada en la Gaceta Oficial (periódico oficial del Gobierno) la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ.

En el marco del inicio del segundo ciclo de la mesa entre el Gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015, informamos al país que ha sido publicada en Gaceta Oficial la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.



Con ello, se inicia… pic.twitter.com/WzPM2gTa4I — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) September 18, 2026

Con esto, subrayó, las disposiciones aprobadas ordenan avanzar en la designación de las nuevas autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

“La renovación de estos órganos auxiliares es indispensable para garantizar la independencia de la judicatura, fortalecer la carrera judicial y avanzar hacia una justicia profesional y autónoma”, apuntó la delegación opositora de los diálogos, en los que no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

El grupo opositor prometió que seguirá trabajando en el segundo ciclo de conversaciones, que comenzó el jueves, para alcanzar acuerdos que permitan “fortalecer el Estado de derecho y devolver a los venezolanos instituciones al servicio de la Constitución y de sus derechos”.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó una reforma de la Ley Orgánica del TSJ que consiste en ampliar el comité de postulaciones que evaluará a los próximos jueces y magistrados que deben ser designados.

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La reforma fue aprobada unánimemente y sin objeciones y ahora el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por 23 personas, 11 de ellas diputados y 12 representantes de la sociedad civil, en vez de 21 como estaba establecido anteriormente.

La modificación eleva la participación de la sociedad civil en el comité, lo que, según sectores opositores, podría ayudar a otorgar más equidad e independencia para el nombramiento de los próximos magistrados que, según lo acordado en el diálogo, deben ser cambiados en su totalidad.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y convalidaron el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.