La oposición venezolana habla de presos políticos y persecución con representantes de HRW

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reúne a la oposición mayoritaria, dijo en X que entregaron una lista actualizada de las personas que permanecen detenidas por motivos políticos.

Hasta el pasado lunes, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de esos detenidos, contabilizaba 344 presos políticos, de los cuales 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

En la reunión con HRW, a la que también asistieron ex presos políticos, los opositores también compartieron "relatos sobre persecución y amedrentamiento a los que ha sido sometida tanto la dirigencia opositora como la sociedad civil venezolana", señaló la PUD.

La coalición afirmó que fue una "productiva reunión de trabajo" en la que informaron "de manera directa la situación de los derechos humanos" en Venezuela.

El equipo de HRW estuvo encabezado por su subdirector ejecutivo y director de programas, Federico Borello, y la responsable de la División de las Américas, Juanita Goebertus, entre otros.

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HRW no visitaba el país suramericano desde 2008 cuando el entonces jefe para las América de la organización, José Miguel Vivanco, fue expulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

La delegación de HRW también se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que se produce en medio de una apertura gradual del país y tras años de denuncias sobre la represión y la situación de los derechos humanos.

Según Caracas, abordaron "temas de interés común en materia de garantías fundamentales", en un encuentro que "se suma a las iniciativas de diálogo del Gobierno nacional orientadas al fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción de la pluralidad política en el país".

Estas reuniones se realizan cuando una representación del Gobierno y un grupo opositor celebran el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para avanzar hacia una transición en el país.

En esta etapa se espera que aborden garantías políticas y civiles y la libertad de expresión, además de que continúen con los esfuerzos para renovar todo el Tribunal Supremo y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra.

En febrero, HRW urgió al Gobierno de Delcy Rodríguez a desmantelar el "aparato represivo" del Estado venezolano y emprender reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de comicios libres y no solo "simulen" una transición tras la captura por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La organización denuncia la celebración de "elecciones injustas" en Venezuela en la última década y afirma que los análisis de las actas en los comicios presidenciales de 2024, cuando el organismo electoral dio como ganador a Maduro, apuntan a que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y la nobel de la paz María Corina Machado debería haberse impuesto en esa ocasión.