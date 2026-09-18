La proyección internacional de las artes escénicas de Panamá llega a Brasil con el ballet

“Nuestros artistas son embajadores de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. Cada paso sobre el escenario lleva consigo el esfuerzo de un país que apuesta por la excelencia artística y el desarrollo cultural”, afirmó la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, según un comunicado compartido este viernes con EFE.

La presencia de la compañía panameña en Brasil forma parte de una agenda orientada a ampliar los vínculos culturales entre ambas naciones y generar nuevas oportunidades para el intercambio de conocimientos, experiencias y proyectos en las artes escénicas y otros ámbitos de la cultura.

Las presentaciones del ballet tuvieron lugar el 16 y 17 de septiembre en el Teatro Quitandinha de Río de Janeiro, ciudad en la que el Ministerio de Cultura de Panamá suscribió también un acuerdo de colaboración con el brasileño Instituto Redemptor, entidad que busca transformar vidas a través de la educación, promoviendo el desarrollo personal y la inclusión social.

El acuerdo fue firmado por el sacerdote Omar Raposo, rector del Santuario del Cristo Redentor y presidente del Instituto Redemptor, y la ministra panameña.

Según el comunicado, "el instrumento establece espacios de colaboración para fortalecer la proyección internacional del Instituto Redemptor y ampliar el intercambio turístico y cultural entre Brasil y Panamá, mediante iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural, el turismo sostenible y religioso, el intercambio artístico y creativo, así como exposiciones de artes visuales, artesanías, arqueología, antropología y etnografía".

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La agenda de la delegación panameña incluyó además una visita al Cristo Redentor de Río de Janeiro, el monumento más visitado de Brasil, como parte de este encuentro destinado a estrechar los vínculos entre instituciones de ambos países.

El monumento, inaugurado en 1931 y con vistas espectaculares sobre las playas de la ciudad más famosa de Brasil, es visitado anualmente por alrededor de 2,5 millones de turistas.