La SIP repudia la detención del periodista cubano Henry Constantín

Según 'La hora de Cuba', el periodista fue trasladado a un centro de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado en Camagüey, tras acudir a una citación policial, detalló la SIP, con sede en Miami.

Agregó que las autoridades alegan que Constantín, quien es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Cuba, no llegó a tiempo a una citación previa del 9 de septiembre y que la investigación podría derivar en fianza, arresto domiciliario o prisión provisional.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, denunció que la detención es "un nuevo y grave episodio de hostigamiento contra la prensa independiente en Cuba".

"Una acusación de 'desobediencia' no puede convertirse en un instrumento para intimidar y silenciar a un periodista. Las autoridades cubanas deben liberarlo y poner fin a esta persecución", afirmó.

"Las citaciones, detenciones, vigilancia y arrestos domiciliarios contra Constantín forman parte de un patrón de presión que busca obstaculizar su labor periodística", aseguró Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

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Ramos instó "al cese inmediato del hostigamiento y garantías para que pueda ejercer su profesión sin represalias".

Constantín ya había sido detenido en junio de 2025 y trasladado a Villa María Luisa, donde permaneció cuatro días, detalló el organismo de prensa.

La CIDH documentó entonces su detención por un supuesto delito de "desacato" relacionado con una publicación sobre la actuación de un agente de la Seguridad del Estado.

La SIP exigió a las autoridades cubanas informar de inmediato sobre la situación jurídica de Constantín, garantizar sus derechos y poner fin a las medidas de intimidación contra periodistas independientes.

La SIP, conformada por más de 1.300 medios, es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.