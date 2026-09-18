La UE censura las redadas contra el colectivo LGBTIQ+ en Turquía

"La UE sigue con preocupación las recientes detenciones y procesos judiciales iniciados contra personas LGBTIQ+, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones, empresas y manifestantes pacíficos", dijo en un comunicado el portavoz del SEAE, Christian Wigand.

El ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, anunció el domingo que se habían iniciado acciones judiciales contra 162 personas, nueve asociaciones y trece negocios en quince provincias del país, en el marco de la denominada operación 'Mi familia está segura'.

Gürlek detalló que la redada se dirige contra "personas que facilitan la prostitución" y contra sospechosos de "producir y difundir contenidos obscenos a los que pueden tener acceso los niños".

Según el brazo diplomático de la UE, "las autoridades turcas deben garantizar el respeto de las garantías procesales, la liberación de cualquier persona detenida arbitrariamente, el archivo de cargos infundados y el fin de la intimidación contra la sociedad civil".

Aun así, "tomamos nota de la puesta en libertad, según lo informado, de muchas de las personas detenidas", expresó.

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El vocero también condenó el bloqueo de sitios web y cuentas de redes sociales, así como las acusaciones que penden sobre la supuesta financiación extranjera de varias de estas organizaciones.

Según Ankara, la operación policial investiga supuestos movimientos de dinero de "asociaciones LGBT y que promueven la amoralidad", habiéndose detectado su financiación mediante importantes fondos por organismos extranjeros.

"El apoyo de socios internacionales a la sociedad civil es una práctica bien establecida. Señalar a donantes internacionales que actúan de manera transparente y responsable puede amenazar la libertad de asociación, el pluralismo y el espacio cívico", abundó.

Wigand instó así a Turquía a respetar los "valores fundamentales" que le corresponden en tanto que país candidato a la UE y miembro de larga data del Consejo de Europa.