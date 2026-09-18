La UE desembolsa otros 3.300 millones de euros del préstamo a Ucrania para defensa

El pago se destina a la adquisición de drones y misiles y ayudará a Ucrania a defender su territorio y su espacio aéreo frente a la agresión rusa, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Se trata del cuarto pago realizado a Ucrania en el marco del componente de defensa del préstamo, de manera que la CE habrá abonado este año casi 15.000 millones de euros a Kiev, destinados tanto a la defensa como a medidas de apoyo más amplias.

El préstamo incluye 30.000 millones de euros en ayuda presupuestaria y 60.000 millones para defensa durante el periodo 2026-2027.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, señaló el miércoles en el discurso sobre el estado de la Unión, así como en una conversación telefónica el jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que la Comisión está dispuesta a utilizar los fondos restantes del instrumento "Acción de Seguridad para Europa" para poner en marcha un nuevo programa conjunto entre la UE y Ucrania.

La iniciativa desarrollaría un sistema europeo de defensa aérea y antimisiles, basándose en el actual sistema antibalístico Freyja. Combinaría la experiencia de Ucrania en el campo de batalla con la fortaleza industrial y tecnológica de Europa, subrayó la CE.

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El desembolso de este viernes se produce tras la decisión de la Comisión, del pasado 11 de septiembre, de aprobar 6.100 millones de euros para la defensa aérea y antimisiles de Ucrania y otras necesidades de defensa, incluidos los misiles PAC-3 para los sistemas Patriot.

Ucrania presentó en marzo su estrategia de financiación y el Consejo de la UE (los países miembros) decidió a continuación, en abril, asignarle hasta 45.000 millones de euros para 2026.

Ese montante incluye 16.700 millones de euros en apoyo presupuestario repartidos a partes iguales entre el conocido como mecanismo para Ucrania y la asistencia macrofinanciera a ese país, con un importe máximo de 8.350 millones cada uno, y otros 28.300 millones destinados a las capacidades industriales de defensa.

El componente de defensa se centra en la reconstrucción y modernización de la base tecnológica e industrial de defensa de Ucrania, al tiempo que apoya su integración gradual en el tejido industrial militar europeo.

Desde 2022, cuando comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la UE y sus Estados miembros han proporcionado 224.500 millones de euros en ayuda total a Ucrania, incluidos 3.800 millones de euros procedentes de los ingresos generados por los activos rusos inmovilizados, según cifras de la Comisión Europea.