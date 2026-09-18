Las muertes totales caen un 2,5 % en México en el primer trimestre de 2026

El dato de enero a marzo pasados es menor a los 212.844 fallecimientos reportados en el mismo periodo de 2025, pero mayor a las 202.556 de igual lapso de 2020, cuando la pandemia de covid-19 llegó al país a finales de febrero.

Por otro lado, la tasa de defunciones por cada 100.000 habitantes fue de 158,3 de enero a marzo de 2026, añadió el Inegi.

Este índice es menor al de 163,2 fallecimientos por cada 100.000 personas del mismo periodo de 2025 y el de 160,9 de igual lapso de 2020.

Del total de defunciones, 55,1 % fueron de hombres, 44,8 % de mujeres y el resto de género no precisado.

"El mayor porcentaje de defunciones se concentró en la población de 65 años y más, que representó 60,7 % del total de defunciones registradas", ahondó el Inegi.

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Las entidades con las mayores tasas de defunciones registradas y ocurridas por cada 100.000 habitantes fueron Ciudad de México (233,6), Morelos (195,5), Veracruz (190), Chihuahua (177,4) y Puebla (175,9).

En contraste, las menores tasas se registraron en Quintana Roo (113,9), Guerrero (116,9), Baja California (116,9), Sinaloa (118,5) y Chiapas (120,2).

El instituto registró a los males cardíacos como la principal causa de muerte en México, con 49.252 defunciones por esta causa.

El segundo motivo es la diabetes (30.779) y el tercero son los tumores malignos (24.095), mientras que el cuarto fueron la influenza y neumonía (11.023) y el quinto las enfermedades del hígado (9.910)

En tanto, los accidentes fueron la séptima causa de muerte (9.032), las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ocuparon el octavo puesto (5.765) y las agresiones (homicidios) el noveno, con 5.689 casos en los primeros tres meses de 2026.

Las cifras que el Inegi analizó se obtuvieron mediante los certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público.