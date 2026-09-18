Los premios Nobel aumentarán su dotación este año hasta 1,1 millones de euros

"Este año celebramos el 125 aniversario de los premios Nobel y, en relación con esto, nos complace poder aumentar la dotación del premio en un millón (de coronas)", señaló en un comunicado la directora ejecutiva de la Fundación Nobel, Hanna Stjärne.

Esta institución destacó que el aumento implica mantener el significado a largo plazo del galardón y asegurar que su parte financiera "conserva su valor a lo largo del tiempo".

La dotación del premio ha sido ajustada varias veces los últimos quince años: en 2012 se redujo de diez a ocho millones de coronas suecas, mientras se impulsaba un programa para reforzar las finanzas de la fundación.

Y, desde entonces, la dotación ha sido aumentada en tres ocasiones, recordó esta institución.

Los Nobel constan de seis categorías: Medicina o Fisiología, Física, Química, Literatura, de la Paz y Economía, esta última la única no establecida en su día por el creador de los premios, Alfred Nobel, sino por el Banco de Suecia, coincidiendo en 1968 con los 300 años de su fundación.

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Los galardones de este año serán anunciados entre el 5 y el 12 de octubre.