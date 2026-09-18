Macron convoca a líderes de partidos ante "rápido" deterioro de la situación internacional

La reunión está prevista para las 10:30 horas y contará con la presencia del primer ministro, Sébastien Lecornu, así como de responsables militares y de los principales servicios de inteligencia franceses.

Entre ellos figuran representantes de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) y la inteligencia militar, además del secretario general de Defensa y Seguridad Nacional y del director general de Energía.

Según la Presidencia francesa, las autoridades militares y los servicios de inteligencia compartirán información con los dirigentes políticos sobre la evolución de la situación internacional.

Cada formación invitada podrá enviar a un único representante, ya sea su líder o su candidato a las próximas elecciones presidenciales, que están previstas en primera y segunda vuelta el 18 de abril y 2 mayo de 2027, respectivamente.

Jordan Bardella representará a Agrupación Nacional en ausencia de Marine Le Pen por un viaje, mientras que Éric Ciotti acudirá por la Unión de las Derechas por la República (UDR).

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También participarán Bruno Retailleau, por Los Republicanos; Édouard Philippe, por Horizontes; Gabriel Attal, por Renacimiento; François Bayrou, por el MoDem, y Hervé Marseille, presidente de la Unión de Demócratas Independientes (UDI).

Desde la izquierda estarán presentes Raphaël Glucksmann, de Plaza Pública; Olivier Faure, del Partido Socialista; Marine Tondelier, de Los Ecologistas, y Fabien Roussel, del Partido Comunista. La Francia Insumisa estará representada por su coordinador nacional, Manuel Bompard.

También está previsto que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, asista a la reunión, mientras que la presencia del presidente del Senado, Gérard Larcher, no está confirmada debido a un viaje.

El partido Reconquista, dirigido por Éric Zemmour, queda fuera de la convocatoria al no contar con representantes en el Parlamento francés, pese a tener eurodiputados.

El encuentro se produce en un momento de creciente preocupación por las repercusiones económicas y energéticas de los conflictos internacionales, y con el telón de fondo de las protestas de los pescadores en los últimos días.

La situación en Oriente Medio, incluida la presión sobre las rutas marítimas estratégicas, está contribuyendo a la incertidumbre sobre el suministro y a la subida de los precios de la energía.

"La ayuda para los conductores que recorren largas distancias no terminará el 30 de septiembre", tranquilizó este viernes el ministro de Comercio, Serge Papin, en la televisión TF1. La intención del Gobierno es prorrogarla hasta finales de año.

Macron ha defendido esta semana la necesidad de reducir las tensiones y garantizar los suministros energéticos, mientras su Gobierno busca alternativas ante las dificultades que afectan a las principales rutas de transporte de hidrocarburos.

El presidente francés también ha mantenido contactos recientes con dirigentes de Oriente Medio, entre ellos el primer ministro iraquí, el príncipe heredero de Arabia Saudí y el emir de Catar, y la víspera recibió en París al rey de Jordania y al presidente de Líbano.

La Presidencia francesa ha señalado además el aumento de los ataques rusos en Ucrania y de las amenazas consideradas híbridas como elementos que serán tratados hoy en la reunión.

El Elíseo sostiene que el presidente quiere compartir información relevante sobre la situación internacional con las fuerzas políticas que aspiran a sucederle, ya que él no puede presentarse a un tercer mandato presidencial consecutivo.