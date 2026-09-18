Macron pide plan para proteger infraestructura crítica francesa ante aumento amenaza rusa

En una declaración a la prensa, Macron señaló que ha pedido incrementar la vigilancia de Francia frente a la amenaza rusa.

Eso implica, entre otras medidas y según el mandatario, un "plan para proteger nuestra infraestructura crítica, así como de los centros más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, frente a ataques con drones y ciberataques".

"Seguiremos protegiéndonos contra la injerencia extranjera y los ciberataques", señaló el presidente francés tras reunir en el Elíseo a los jefes de los principales partidos políticos en Francia para abordar la situación internacional y su impacto en la seguridad y la energía en Francia.

"La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa está cambiando", afirmó el jefe de Estado francés, y aseguró que "en las últimas semanas, la amenaza híbrida rusa contra los europeos y Francia se ha intensificado".

En este sentido, constató que Rusia ha multiplicado desde el verano los ataques e incidentes, entre ellos un ataque con drones contra un tren que conectaba Kiev con Varsovia, un intento de atentado en Leipzig (Alemania), el lanzamiento de un cohete cerca de una fragata danesa y varias incursiones en el espacio aéreo de países europeos.

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El jefe de Estado francés afirmó que los servicios de inteligencia y seguridad franceses han constatado también una multiplicación de actos hostiles en Francia.

Esa realidad hace necesario un refuerzo de la vigilancia frente a las amenazas híbridas, dijo Macron, que señaló que el Gobierno debe preparar un plan de protección de las infraestructuras críticas.

Concretó que esa decisión se adoptó en el marco de un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, celebrado el pasado miércoles, y que al término del cual el primer ministro, Sébastian Lecornu, pudo dar una serie de instrucciones a sus ministros y servicios.

"A petición nuestra (suya y de Lecornu), el ministro del Interior reunió ayer a todos los prefectos de zona para elevar el nivel de preparación y vigilancia frente a los ataques híbridos rusos, y pidió al Gobierno que preparara un plan de protección de nuestras infraestructuras críticas, así como de los centros más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, frente a ataques con drones y ciberataques", detalló Macron.

Francia también está reforzando sus mecanismos para combatir las injerencias extranjeras y los ciberataques, añadió Macron, tras recordar que el país creó hace cinco años Viginum, el organismo encargado de detectar y combatir las operaciones de manipulación de información procedentes del extranjero.

París, según señaló, colabora con países como Rumanía y Moldavia frente a este tipo de amenazas.

Pese a esas amenazas crecientes, Macron defendió el mantenimiento del apoyo francés y europeo a Ucrania, al considerar que es necesario para la seguridad de Francia y para alcanzar una paz "justa y duradera".

Francia y el Reino Unido siguen coordinando la denominada coalición de voluntarios, cuyos países participantes tienen previsto realizar en las próximas semanas ejercicios en territorio europeo, apuntó.