Milán baja un 1,6 % lastrada por el efecto de la jornada de la cuádruple hora bruja

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share descendió un 1,52 %, hasta 54.133 enteros.

Durante la jornada, se intercambiaron unos 791 millones de acciones, por un valor de unos 8.864 millones de euros (unos 10.160 millones de dólares al cambio durante el día).

El parqué milanés cerró la semana en números rojos tras dos días de ganancias, afectada por "las cuatro brujas", una de las jornadas en que vencen simultáneamente contratos de futuros y opciones sobre acciones e índices bursátiles.

Los inversores también estuvieron este viernes pendientes de la evolución de los tipos de interés y de la situación en Oriente Medio antes de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los países del Golfo prevista para la próxima semana.

Las empresas con mejores resultados de la jornada fueron la tecnológica Stmicroelectronics, que subió un 2,3 %, seguida del fabricante Prysmian (+0,66 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (+0,59 %) y la biotecnológica Diasorin (+0,47 %).

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Por el contrario, lideró las pérdidas la empresa automovilística Stellantis, con una caída del 5,23 %, seguida del banco Unicredit (-3,05 %), la empresa de gestión de residuos Hera (-3,02 %) y el grupo financiero Unipol (-2,75%).