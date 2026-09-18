Miles de personas se manifiestan en Pristina contra condenas de cuatro exlíderes de Kosovo

Los organizadores de la protesta, veteranos de la antigua guerrilla UCK, piden que se deroguen o modifiquen las competencias del Tribunal Especial para Kosovo, que sea destituida la ministra de Justicia kosovar, Donika Gervalla, por haber colaborado ampliamente con la Corte, y que se preste apoyo financiero a los condenados.

El Tribunal Especial para Kosovo condenó el pasado miércoles en primera instancia a Thaci, exlíder de UCK y la persona que leyó la declaración de independencia del país en 2008, a 25 años de prisión por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de 1998-1999, y a tres de sus colaboradores cercanos a penas de entre 13 y 25 años.

El Gobierno kosovar, liderado por el nacionalista de izquierdas Albin Kurti, considera que el veredicto es injusto y que el UCK defendió al pueblo albano-kosovar de la brutal represión y crímenes cometidos por el Ejército y la Policía serbia.

Al final de la guerra de Kosovo, la OTAN intervino militarmente contra la entonces Yugoslavia (formada por Serbia y Montenegro) para frenar la persecución y las matanzas de civiles albanokosovares, y tras la retirada de las tropas serbias desplegó en Kosovo la fuerza internacional KFOR.

Los abogados de Thaci y de los otros tres condenados han anunciado que van a recurrir la sentencia, mientras que Kurti calificó las sentencias como "una injusticia inaceptable".

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El pasado miércoles, cuando el Tribunal dictó sus sentencias, miles de personas salieron a las calles para expresar su desacuerdo con los veredictos.