Oleoducto clave para exportar crudo de Vaca Muerta coloca bono por 233 millones de dólares

Según informó este viernes VMOS, los títulos en moneda estadounidense tienen un plazo de 48 meses, con una tasa de interés del 6,25 % anual.

"El resultado de la licitación constituye una nueva señal del interés de los inversores por el desarrollo de Vaca Muerta, ya que se recibieron ofertas por más del doble del monto que inicialmente se preveía de 100 millones de dólares", destacó VMOS en un comunicado.

El consorcio VMOS fue constituido en diciembre de 2024 cuando varias petroleras se unieron a YPF, empresa controlada por el Estado argentino, para la construcción del oleoducto, obra que se inició en mayo de ese año, con una inversión prevista de 3.000 millones de dólares.

En el proyecto participan, además de YPF, las petroleras Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, GyP, Shell y Chevron.

"La obra ya alcanzó un avance del 80 %, consolidándose como uno de los principales proyectos de infraestructura energética del país", dijo este viernes VMOS.

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En julio de 2025, el consorcio obtuvo un préstamo para el proyecto por 2.000 millones de dólares concedido por Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander, entre otros bancos internacionales.

Dividido en dos tramos, el oleoducto tiene una extensión total de 600 kilómetros y llevará el crudo extraído de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), hacia Río Negro, hasta la terminal portuaria de Punta Colorada, sobre el Atlántico.

El proyecto incluye la construcción de una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje en la zona de Punta Colorada.

El oleoducto tendrá una capacidad de transporte inicial de 190.000 barriles diarios, que se elevará a mediados de 2027 a 390.000 barriles por día, mientras que, en una tercera fase, está previsto que alcance los 550.000 barriles diarios.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces millonarias inversiones para su desarrollo.