Oposición acusa inacción de Ortega ante "la perjudicial situación de sequía" en Nicaragua

En una declaración desde el exilio, el colectivo expresó su preocupación "por la indolencia de parte de la dictadura Ortega Murillo" ante el grave problema de sequía que enfrenta Centroamérica y que en Nicaragua afecta directamente a 37 de los 153 municipios y a 1,32 millones de sus 6,9 millones de habitantes.

"En contraste con países igualmente afectados que han tomado medidas al respecto, la dictadura ha mostrado su habitual indiferencia ante las necesidades urgentes de la población y su inacción para mitigar el enorme riesgo de daños a la producción, las exportaciones y los ingresos de miles de familias nicaragüenses", advirtió CxL.

CxL, cuyo coordinador es el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro García, sobrino político de la fallecida expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue ilegalizado por las autoridades nicaragüenses en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021.

El partido observó que todas las previsiones indican un fenómeno El Niño muy fuerte y prolongado hasta los primeros meses de 2027, lo que para Nicaragua "significa sequía y para el Corredor Seco sequía severa", alertó CxL.

En el Corredor Seco, que en Nicaragua agrupa 37 municipios y 1,32 millones de habitantes, las lluvias estuvieron entre 45 % y 65 % por debajo de los promedios históricos, con picos de hasta 70 %, según la estimación de un especialista en monitoreo climático, indicó.

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Según ese colectivo, los productores de Chinandega, León y Managua, en el Pacífico, reportan pérdidas totales de maíz y frijol en la primera siembra del año .

CxL criticó al régimen sandinista porque "ni siquiera ha actualizado las estadísticas de evolución de las cosechas, mucho menos ha presentado a la población un plan de contingencia ante la pérdida casi segura de una buena parte de la producción agropecuaria", ni "ha declarado emergencia ni creado fondos de asistencia".

"A eso se suma que la expulsión de la FAO y el cierre de cientos de organizaciones dejaron al país fuera de la evaluación independiente que sí está midiendo y evaluando el daño en Guatemala, Honduras y El Salvador", añadió.

El sector agropecuario de Nicaragua representa un 16,5 % del producto interior bruto (PIB) del país e impulsa el 35 % de las exportaciones totales, según datos del Banco Central.

CxL instó a los organismos internacionales y a los países vecinos de la región a ejercer la presión necesaria para evitar un mayor costo de las pérdidas ante la indolencia del régimen, porque, a su juicio, la falta de acción por parte de Ortega Murillo repercutirá en la escasez de alimentos en toda Centroamérica.

"En una Nicaragua democrática y transparente, este tipo de indolencia no será permitida. El regreso de los organismos internacionales permitirá a la comunidad internacional implementar programas de mitigación de los efectos", señaló.