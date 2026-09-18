Países Bajos crea un punto nacional para registrar los crecientes ataques contra mezquitas

El nuevo Punto Nacional de Denuncia de Incidentes en Instituciones Islámicas permitirá a las mezquitas comunicar los casos a través de internet y hará un seguimiento de las denuncias para facilitar el contacto con las autoridades neerlandesas, anunció este viernes el Órgano de Contacto entre Musulmanes y Gobierno (CMO).

“Creemos que para nuestra comunidad será más accesible denunciar aquí este tipo de incidentes”, afirmó en la televisión pública NOS el presidente del CMO, Muhsin Koktas, quien señaló que actualmente llegan pocas denuncias a otros organismos porque “a menudo no ocurre nada con una denuncia o después no escuchan qué ha sucedido con ella”.

El CMO representa unas 400 mezquitas en Países Bajos y llevaba meses reclamando un sistema centralizado después de varios incidentes contra lugares islámicos de culto.

La Policía neerlandesa reconoce que existe un problema de infradenuncia y explicó que “la discriminación, en términos generales, se denuncia poco, también cuando se trata de discriminación contra musulmanes o de incidentes en mezquitas”, según indicó un portavoz policial.

En 2025, la Policía recibió 414 denuncias relacionadas con discriminación contra musulmanes, de las que 20 correspondieron a incidentes en mezquitas.

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Las autoridades policiales consideran que el nuevo mecanismo puede contribuir a conocer mejor la dimensión del problema, aunque instan a las víctimas a seguir acudiendo también a la Policía, porque, subrayan, “solo si sabemos lo que está ocurriendo podemos actuar, identificar los problemas existentes en la sociedad y abordarlos”.

A finales de mayo, seis personas dañaron un muro de mosaicos, lanzaron botellas de cerveza contra el edificio y orinaron en la fachada de la mezquita Mevlana de Róterdam, la segunda mayor ciudad del país, mientras había personas en su interior.

La Fundación Islámica de Países Bajos (ISN), que agrupa a 148 mezquitas turcas, aseguró entonces que los presentes escucharon “gritos agresivos y fuertes ruidos” y “se sintieron gravemente amenazados y acorralados”.

La Policía no acudió inmediatamente porque los sospechosos habían abandonado el lugar en un taxi y consideró que ya no existía una amenaza inmediata, una decisión que provocó críticas de la comunidad musulmana.

La alcaldesa de Róterdam, Carola Schouten, reconoció después que la respuesta “debería haberse gestionado de otra manera”.

En junio, las organizaciones musulmanas volvieron a expresar su preocupación después de que la mezquita Noeroel Islam de La Haya apareciera pintada con esvásticas y consignas racistas.

El CMO denunció un deterioro del clima hacia los musulmanes y pidió financiación pública para reforzar la seguridad de las mezquitas, similar a los fondos destinados a proteger sinagogas ante el aumento del antisemitismo, pero el Gobierno neerlandés descartó esta financiación porque, subrayó, se decide en función de la información disponible sobre amenazas y evaluaciones de riesgo.