Pekín denuncia el "negacionismo" de Tokio en el 95.º aniversario de la invasión japonesa

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun calificó hoy en rueda de prensa que este negacionismo de "corriente regresiva organizada y con motivación política", cuyo fin último sería, a su juicio, "eliminar obstáculos para que Japón se desprenda de las restricciones del sistema de posguerra y avanzar hacia la remilitarización".

"Resulta preocupante que la tendencia negacionista de Japón respecto a las cuestiones históricas no deje de crecer y extenderse", opinó Guo, que consideró que los libros de texto nipones "siguen suavizando la calificación de la agresión", declaró el vocero.

Guo indicó que "sectores de la derecha japonesa incluso están recurriendo a la inteligencia artificial para filtrar sistemáticamente archivos de la preguerra y registros de los Juicios de Tokio, en un intento de blanquear la responsabilidad bélica".

"Instamos a la parte japonesa a afrontar y reflexionar profundamente sobre su historia de agresión, y a ganarse la confianza mediante acciones concretas" de los países de la región, señaló.

Este año se cumplen 95 años del estallido del incidente, ocurrido el 18 de septiembre de 1931, cuando tropas niponas hicieron explotar un tramo de ferrocarril bajo control japonés en Manchuria y utilizaron el episodio como pretexto para ocupar el noreste de China.

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Tras aquella ocupación, Tokio creó en la región el Estado títere de Manchukuo, controlado de facto por el Ejército japonés aunque oficialmente encabezado por Pu Yi, el último emperador chino.

El principal acto de conmemoración en China tuvo lugar en Shenyang, capital de la provincia nororiental de Liaoning, donde durante la mañana de este viernes se celebró la ceremonia anual de toque de campana y sirenas junto al Museo Histórico del 18 de Septiembre, informaron medios estatales.

La efeméride, de fuerte carga simbólica en China, llega en un momento de crisis diplomática con Japón, iniciada a finales de 2025 después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Desde entonces, Pekín ha respondido con protestas diplomáticas, recomendaciones oficiales para evitar viajes al archipiélago, restricciones comerciales y controles a la exportación de artículos de doble uso dirigidos a entidades japonesas.