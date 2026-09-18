Primera baja en Gobierno de Fujimori: ministro de Transportes dimite por motivos de salud

Rey, quien llevaba 52 días en el cargo como el resto del gabinete, presentó su dimisión en un carta remitida en la víspera a la Presidencia del Consejo de Ministros y que esta oficina ha hecho pública este viernes.

En la misiva, el saliente ministro señala que, por razones de salud, se ve impedido de seguir ejerciendo "las responsabilidades propias del cargo con la dedicación que este exige".

La cartera de Transportes y Comunicaciones es una de las más importantes del Gobierno peruano al manejar el mayor presupuesto dentro del Ejecutivo, destinado a las obras de infraestructura.

En las últimas semanas habían corrido rumores sobre la posibilidad de que Fujimori hiciera cambios en su gabinete ministerial pese a que apenas había cumplido poco más de un mes de gestión.

Sin embargo, Rey no figuraba entre los posibles nombres a ser reemplazados por la mandataria, por tratarse de uno de los hombres de mayor confianza de la jefa de Estado dentro de su gabinete.

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La popularidad de Fujimori cayó 18 puntos porcentuales en su primer mes de gestión como presidenta, al pasar de un 60 % a un 42 %, de acuerdo con un sondeo de la encuestadora Datum difundido esta semana.