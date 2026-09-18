Putin abre la primera jornada de las legislativas, marcadas por una alta participación

El día estuvo marcado por las fuertes medidas de seguridad, ya que rusos y ucranianos no han llegado a acordar ninguna tregua durante las próximas 72 horas de votación.

En varios colegios electorales en Moscú, como pudo constatar EFE, efectivos de las fuerzas de seguridad con metralletas vigilaban el exterior y el interior del inmueble.

Las autoridades informaron de más de 600 drones derribados durante la noche en la parte europea del país, cuando los colegios aún no habían abierto. El Ayuntamiento de Moscú estimó en 32 los aparatos abatidos hoy cuando se dirigían a esa urbe de 13 millones de habitantes.

Debido a la amenaza de drones, varios colegios electorales de la ciudad balneario de Sochi (mar Negro) tuvieron que cerrar sus puertas durante unas horas.

Aunque es bien sabido que no es muy aficionado a internet, el jefe del Kremlin volvió a ejercer su derecho al sufragio de manera telemática, algo que ya hizo en las presidenciales de 2024. La Presidencia rusa difundió un vídeo en el que se ve cómo vota en el ordenador de mesa instalado en su despacho.

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Le secundaron el primer ministro, Mijaíl Mishustin; el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

La participación de los rusos que optaron por esa vía superó el 50 % de los registrados -dos millones sólo en Moscú- en las primeras horas de votación.

La Comisión Electoral Central (CEC) hizo mucho hincapié como en anteriores comicios en el voto electrónico, un instrumento de fraude, según la oposición.

En uno de los colegios, un miembro de la comisión exhortaba a cada votante a que votaran electrónicamente en unas terminales habilitadas para ello, a lo que una mujer respondió abruptamente: "¿Entonces para qué he venido?".

La presidenta de la CEC de Rusia, Ela Pamfílova, negó hoy que los servidores hubiesen sido jaqueados y la información comprometida.

"Logramos repeler varios ataques y amenazas de este tipo. Y toda esta provocación barata no vale de nada. Estamos seguros de que no interferirá en la expresión de la voluntad de nuestros ciudadanos", dijo, al señalar que la votación, "muy a pesar de los provocadores, marcha bien, con normalidad".

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak asegura haber jaqueado los servidores para denunciar que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco" que permite robar votos.

Por ello, instaron a los rusos a acudir a los colegios solo "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

Aunque hoy era jornada laboral, la participación fue alta: alcanzó el 21,58 % a las 18:00 hora de Moscú, una cifra que incluye a electores de las cuatro regiones ucranianas anexionadas. Para entonces, muchos colegios habían cerrado ya sus puertas más allá de los Urales.

Paradójicamente, la participación en Moscú era mayor que en el resto del país, lo que hace pensar que las autoridades han movilizado el recurso administrativo, es decir, a funcionarios, profesores y sanitarios.

Según los analistas, al partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), le conviene una baja participación, especialmente entre los partidarios de un pronto cese de las hostilidades.

Precisamente, la oposición democrática y los disidentes en el exilio han llamado a sus partidarios a votar solo el domingo y a las 12 del mediodía, un acto de protesta contra la guerra.

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, que acusó a los países occidentales de lanzar una campaña para "torpedear" los comicios, estimó en más de 20.000 los rusos que ejercieron su derecho al sufragio en el extranjero.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, denunció ante la CEC presiones sobre sus observadores electorales en varias regiones, algo que en su opinión vulnera los derechos de ciudadanos y candidatos.

Según el portal 7x7, 350 observadores de Yábloko, partido que ha sido excluido de las elecciones por listas de partidos, y 984 del Partido Comunista de Rusia no han podido acceder a colegios electorales.

El partido del Kremlin, RU, busca revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, aunque juega en su contra que el 59 % de los rusos aboga por un pronto fin de la guerra, según una encuesta del Centro Levada.