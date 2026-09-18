"El volumen de pedidos de exportación también está creciendo; actualmente supera los 70.000 millones de dólares. Esto significa que Rusia está asumiendo con confianza una posición de liderazgo en el mercado mundial de armas", declaró Putin durante una ceremonia de entrega de premios estatales.

Agregó que eso no impide a Moscú cubrir todas las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas y de todos los organismos de seguridad.

"Quisiera destacar que las empresas de la industria de defensa han incrementado significativamente sus volúmenes de producción desde el inicio de la operación especial", dijo el jefe del Kremlin.

Putin afirmó que "la producción y el suministro de armas y municiones, incluidos misiles y proyectiles de alta precisión, se ha multiplicado por más de 22".

Destacó asimismo que la industria militar suministra sin interrupciones drones al ejército ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La producción de los vehículos no tripulados, agregó, "también se ha multiplicado varias veces, y en algunos casos, decenas de veces".

El jefe del Kremlin, que votó este viernes en las elecciones legislativas, prometió que las autoridades continuarán haciendo lo posible para apoyar la industria de defensa y garantizar su funcionamiento sostenible pese a los desafíos actuales sin mencionar a Ucrania.