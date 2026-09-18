Rescatada en Malaui una británica en una operación en la que murieron sus secuestradores

Nasrat Osman, de 47 años, fue secuestrada por "cuatro hombres no identificados" en el barrio de Mount Pleasant en Blantyre, segunda ciudad más grande y centro financiero del país, señaló el Servicio de Policía de Malaui (MPS, en inglés) en un comunicado emitido a última hora del jueves que recogen este viernes medios locales.

La víctima fue rescatada este jueves en la zona de Mpemba/Chadzunda, a las afueras de Blantyre, durante una operación policial basada en labores de inteligencia.

"Se produjo un intercambio de disparos entre la Policía y los secuestradores, quienes estaban armados con un fusil AK-47 y una pistola Girsan Regard MC. Durante el enfrentamiento, los delincuentes resultaron heridos de bala y fueron trasladados de urgencia al hospital, donde finalmente fallecieron a consecuencia de las heridas", detalló el MPS.

En el transcurso de la operación, el subinspector general de policía Mlowoka Noel Kayira sufrió heridas de bala y recibe atención médica en el hospital, donde se encuentra en "condición estable".

"Las investigaciones sobre el caso continúan en curso", apuntó la Policía, al instar a la ciudadanía a "mantener la calma" y permitir que se completen las pesquisas.

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Osman, originaria de la ciudad británica de Leicester, es una auditora que se trasladó a Malaui junto a su esposo, Nazil Osman, después de que éste estableciera un negocio en el país, según medios locales.

La víctima fue secuestrada por cuatro individuos poco después de dejar a sus dos hijos pequeños en la escuela el pasado día 11.

Su secuestro desencadenó una intensa operación de búsqueda y la Policía llegó a ofrecer una recompensa de 30 millones de kwachas malauíes -unos 15.000 euros- por información que condujera a su rescate seguro y al procesamiento de los responsables.

En un mensaje publicado por medios locales, familiares de Osman se declararon "profundamente agradecidos" al subinspector Kayira, "quien recibió un disparo y salvó valientemente a nuestra hermana Nusrat".

"Su valentía, altruismo y dedicación a proteger la vida de los malauíes jamás serán olvidados", agregaron.