RSF pide a España que evite la deportación a Nicaragua de un periodista español

Chavarría, nacido en Nicaragua, fue detenido el 14 de septiembre por las autoridades migratorias estadounidenses en Florida y se enfrenta a un procedimiento de deportación a Nicaragua, país del que salió en el año 2018 por la persecución a su trabajo y que en 2023 le retiró la nacionalidad por ser "traidor a la patria".

RSF considera especialmente preocupante, en una publicación en su página web, su situación debido a sus antecedentes de persecución por ejercer un periodismo independiente en Nicaragua, que abandonó en el contexto de la represión ejercida contra las protestas sociales y los periodistas independientes.

"España no puede permanecer al margen mientras uno de sus ciudadanos, un periodista perseguido por ejercer su profesión, permanece detenido en Estados Unidos y se enfrenta al riesgo de ser enviado de vuelta a un país del que huyó debido a la grave represión", sostiene Edith Rodríguez, vicepresidenta de RSF España.

Además, agrega que "el Gobierno español debe utilizar todos los instrumentos diplomáticos y consulares a su alcance para garantizar su seguridad".

Chavarría tiene una vista ante el juez de inmigración prevista para el próximo 2 de octubre, por lo que RSF considera necesario que las gestiones diplomáticas se produzcan "con carácter urgente".

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Nicaragua ocupa el puesto 168 de 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, y el país peor situado de América Latina.