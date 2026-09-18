"Se le presentó una firme protesta en relación con el sostenido incremento del suministro al régimen de Kiev, por parte de Londres, de drones y otro armamento", señala el comunicado oficial.

Moscú presentó a la diplomática británica, Danae Dholakia, quien ya había sido convocada este año en relación con la implicación del Reino Unido en el conflicto, los acuerdos internacionales que Londres ha violado al ayudar militarmente a Kiev.

"Con el suministro masivo de armamento de largo alcance, Londres se convierte en cómplice de las sangrientas atrocidades del régimen de Kiev, que no pueden ser caracterizadas de otra forma que como terrorismo y crímenes de guerra", señaló.

Por ello, la parte rusa conminó al Reino Unido a renunciar "a la escalada" y le advirtió con medidas de respuesta en virtud del "derecho a la autodefensa".

En marzo, Dholakia ya fue citada por el uso de misiles británicos Storm Shadow en un ataque ucraniano contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron siete personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.

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A finales de agosto, el Kremlin condenó la decisión del Reino Unido de proporcionar a Ucrania ayuda para fabricar misiles de largo alcance, información que coincidió con la llegada a Kiev del primer ministro británico, Andy Burnham.

La visita tuvo lugar después de que los medios informasen de que Rusia había retirado a su embajador en el Reino Unido, Andréi Kelin.