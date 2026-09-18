Se entrega el exdirector de ente antidrogas de Paraguay imputado por filtrar información

Hugo Baptista, quien hasta este jueves se desempeñaba como director general antidrogas y es agente especial de la Senad, se presentó esta jornada junto a su abogado defensor ante el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, dijo el jefe de esa unidad, el comisario Luis López, en declaraciones al canal local América Paraguay.

El jefe policial indicó que el funcionario se puso "a disposición del Ministerio Público y del juzgado pertinente".

Baptista se convierte así en el cuarto funcionario de la Senad que acude ante la Justicia después de que la Fiscalía los imputó hace tres días junto a una exfuncionaria de esa institución investigadora por la supuesta filtración de información a un presunto clan liderado por el diputado Eulalio 'Lalo' Gomes, quien murió en 2024 en un aparente cruce de disparos con autoridades que allanaron su vivienda.

Fuentes de la Senad confirmaron a EFE que Baptista ocupó hasta la víspera el cargo de director general e indicaron que es un agente especial con más de 30 años de carrera en la institución.

Medios locales, como los diarios ABC Color y Última Hora, identifican a Baptista como primo de Gomes.

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El martes, fuentes del Ministerio Público informaron a EFE de la imputación contra el director general antidrogas, el director de Inteligencia, Cristian Porfirio Amarilla, y el comandante de las Fuerzas Especiales, el coronel Aldo Pintos.

También fueron acusadas la agente especial Alicia Vásquez y Helga Concepción Solís —sobrina de 'Lalo' Gomes—, quien ejercía como agente fiscal y, además, como asistente en el Congreso.

En un comunicado, el Ministerio Público indicó que los investigados presuntamente establecieron vínculos con funcionarios de diversas instituciones, "con el fin de acceder a información reservada, influir en actuaciones y favorecer a personas relacionadas con el grupo" del fallecido diputado del gobernante Partido Colorado.

Pero el titular de la Senad, Jalil Rachid, ha denunciado una "persecución" contra la institución y su gestión, y dijo tener conocimiento de que la Fiscalía pretendía hacer "un circo" con un allanamiento a las oficinas del organismo antidrogas para detener a los funcionarios en sus puestos de trabajo.