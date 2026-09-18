Shakira, lista para una residencia histórica en Madrid

"Hemos visto mucha residencia a nivel mundial, pero muy poca con el calado y con la fuerza con los que se está haciendo esta", subrayaba hace solo unos días Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en una presentación ante la prensa.

Para empezar, Shakira ha visto cómo se erigía solo para ella y esta ocasión un estadio con capacidad para 55.000 espectadores por día y toda una 'ciudad' a su alrededor de 220.000 metros cuadrados de extensión dentro de un espacio privado ubicado a las afueras de la capital española y que acoge habitualmente eventos musicales como el festival Mad Cool.

Bautizada como Macondo Park, en homenaje a la ciudad imaginaria de 'Cien años de soledad', del también colombiano Gabriel García Márquez, la 'urbe' erigida en el espacio llamado Iberdrola Music acogerá en los próximos días múltiples actividades paralelas comisariadas por la propia Shakira con el objetivo de celebrar a la comunidad latina, a los migrantes y a los españoles como parte fundamental de ella.

"Este es un mundo latino y vamos a explicar al mundo en qué consiste ese orgullo", explicó Sagliocco en el anuncio de esta residencia el pasado mes de marzo, cuando sus fechas empezaron a crecer hasta las doce actuaciones finales, que tendrán lugar este viernes y los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Según el portal Booking, el efecto Shakira se ha manifestado ya en un crecimiento del 56 % en búsquedas de alojamiento en la capital española entre esas fechas, sobre todo en el último fin de semana, cuando el aumento ha sido de casi el 75 %.

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Con casi todo vendido (solo quedan entradas sueltas), está prevista la visita de un 20 % aproximadamente de público de fuera del continente (con Argentina, Brasil y EE.UU. a la cabeza, según Booking), mientras que desde Europa Live Nation ha computado un 3 % de visitas desde Francia y un 2 % tanto de Alemania como de Reino Unido.