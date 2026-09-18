Tres fallecidos y 52 detenidos en inicio de celebraciones patrias en Chile, según Policía

Chile celebra este 18 de septiembre la fecha de Independencia Nacional y el sábado 19 se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, por lo que miles de chilenos viajan dentro del país para visitar otras regiones.

Las tres personas fallecidas se produjeron debido a un atropello y en dos choques de automóviles que se registraron en la Región Metropolitana -en la que se ubica Santiago- y las regiones de Los Ríos y La Araucanía al sur del país.

"El año pasado teníamos una persona fallecida, ahora ya tenemos tres, o sea, aumentamos en un 200 % la fatalidad en estas festividades", señaló el general Víctor Vielma, jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de la Policía.

En medio de la fiscalización vial realizada por Carabineros, que hasta el momento abarcó a 16.400 vehículos y 4.700 pruebas de sustancias, se registraron 52 detenciones de las cuales 35 están asociadas a la conducción bajo consumo de alcohol y 17 que resultaron positivos por drogas.

"Vamos a ser inflexibles en estas inconductas viales respecto al consumo de alcohol y droga en la conducción", afirmó.

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En este procedimiento, otros 245 conductores recibieron infracciones por exceso de velocidad, ausencia del uso de cinturón de seguridad y falta de sistemas de aseguramiento para infantes, entre otros.

Un gran número de los chilenos que se movilizan lo hacen desde la Región Metropolitana, y se trasladan fuera de la capital, pero la cantidad de vehículos ha sido menor según los registros del primer balance.

"Se esperaba que salieran 400.000 vehículos, pero salió un 7% menos, es decir, aproximadamente 12.000 vehículos menos", explicó Vielma.

El pronóstico del clima en estas Fiestas Patrias anuncia precipitaciones durante el fin de semana en varias zonas, mientras que en el norte del país ya se han visto azotados por rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora, tormentas de arena y lluvias.

Hasta el momento se han reportado daños en la ciudad de Iquique en establecimientos temporales, denominados ramadas que se instalan para estas celebraciones, mientras que en Antofagasta se suspendieron estas actividades en la comuna de Sierra Gorda y también un espectáculo en Coquimbo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) además emitió una advertencia por posibles tormentas eléctricas este vienes en Coquimbo y sectores de Valparaíso -zona costera- Región Metropolitana y O’Higgins en la zona central de país.