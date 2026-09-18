Un 10 % de los rusos ya han votado en las elecciones legislativas, que durarán tres días

Según la web de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, para las 14.00 horas de Moscú (11.00 GMT) había ejercido su derecho al sufragio el 10,41 % de los electores.

La votación en la capital rusa, según pudo constatar EFE, transcurría esta mañana sin incidencias y entre fuertes medidas de seguridad en los colegios electorales.

En cuanto al voto electrónico, muy criticado por la oposición, la participación de los ciudadanos que optaron por esa vía superó el 50 % en las primeras horas de la votación y alcanzó el 50 % de los electores registrados.

Los colegios electorales abrieron en la capital rusa, Moscú, a las 08.00 hora local (05.00 GMT), nueve horas después que en el distrito de Chukotka y la península de Kamchatka, las dos regiones más orientales de este país.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas durante los próximos tres días para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

Teóricamente, pueden votar más de 1,8 millones de rusos en el extranjero, aunque se han reducido el número de colegios en países como Alemania, donde habrá sólo dos frente a los 16 de la anterior votación, o en Israel con tres en lugar de trece.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

La Comisión Europea criticó este viernes el veto en las elecciones rusas a algunos candidatos de la oposición y la organización de los comicios legislativos en territorio ucraniano ocupado, algo que consideró "una violación más del derecho internacional".