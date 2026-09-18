Una exhibición sobre el huracán que devastó Miami muestra "paralelismos" un siglo después

La exhibición, que abre justo al cumplirse 100 años del 'Gran huracán de Miami' del 18 de septiembre de 1926, expone fotografías antes y después de la devastación que transformó por completo la ciudad, registros funerales, portadas de medios y uno de los primeros videos de un ciclón grabados en la historia.

El huracán, uno de los mayores desastres de principios del siglo XX en Estados Unidos, mató a 114 personas, dejó sin casa a más de 40.000 habitantes y causó daños por un valor actual de 1.900 millones de dólares, 100 millones de dólares de la época, según los documentos obtenidos por la exposición.

El desastre azotó mientras Miami era una de las urbes estadounidenses de mayor crecimiento, al pasar de ser una ciudad de 5.500 personas en 1910 a un condado con una población de 111.000 en 1925, detalla el historiador Paul S. George, curador de la muestra.

El investigador enuncia "paralelismos" entre ahora y entonces, como "que cada año esta época se vuelve muy lluviosa" y "hace muchísimo calor".

"Esa es una similitud, uno sabe que algo se está fraguando allá afuera. Si va a golpear la zona o no, no lo sabemos en ese momento. Así que tenemos esa similitud. Pero, en realidad, hay muchas cosas que hemos aprendido de ese huracán", describe.

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En ese entonces, las personas no estaban familiarizadas con las alertas ni con el concepto de "ojo del huracán" y los ciclones no tenían nombre ni categoría, pero habría alcanzado un nivel 4 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5,, implementada en 1971.

El Museo de Miami (Museum of Miami) encontró imágenes en archivos que muestran cómo el huracán acabó con edificios históricos en pleno centro de la ciudad, que entonces tenía apenas seis o siete rascacielos, y afectó también Miami Beach.

Por ello, George apunta que los visitantes "van a aprender lo caprichosa y mortífera que puede ser la madre naturaleza, y cómo hay que estar preparado para tormentas como esta, pero también la fraternidad que quedó demostrada", pues "la gente se unió y sumó esfuerzos para limpiar las calles de escombros".

La exhibición, disponible hasta abril de 2027, "muestra que Miami siempre ha estado en la intersección de posibilidad y vulnerabilidad", según Crujeiras, quien señala que la ciudad está "extremadamente expuesta a condiciones naturales peligrosas".

"Lo más importante es que esta exhibición humaniza esa experiencia. No solo estamos diciendo 'esto pasó y transformó nuestra comunidad', sino que estamos mirando y leyendo los testimonios de la gente que lo vivió", manifiesta.