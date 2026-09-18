Una feria reúne en Ecuador a productores y expertos para impulsar el café de especialidad

"Estamos uniendo a toda la cadena de valor del café para que con capacitaciones, con 'networking' y con trabajo en conjunto podamos fortalecer la producción y poner al café del Ecuador en el mundo", dijo a EFE Sebastián Sevilla, el director general del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, donde se realizará hasta el domingo la Global Coffee Fair.

Sevilla indicó que en la feria hay más de 32 expositores de todo el país y que también están presenten las 100 mejores cafeterías de Suramérica, a las que convocaron para premiar en una gala, por haberse destacado en sus países.

La feria busca ser un punto de encuentro para quienes creen en el poder del café para unir culturas, impulsar comunidades y abrir nuevas oportunidades, según se detalla en la página web del evento.

Los visitantes también podrán encontrar comida, música y también actividades como catas de café o concursos de barismo para niños, niñas y adolescentes.

Entre las expositoras estaba Diana Salvador, productora de café de especialidad en el Chocó Andino, una reserva natural ubicada en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, quien destacó la variedad del sabor de su producto debido a la altura en la que se produce.

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"Estas ferias son súper importantes porque son una vitrina a nivel nacional e internacional para promocionar nuestro café", señaló Salvador.

Además, resaltó la "riqueza" que tiene el país para producir café de especialidad, que, dijo, ya está compitiendo a nivel internacional con marcas de otros países.

Por su parte, Luis López, otro expositor de la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo que este tipo de eventos permite que se ponga en valor su labor como caficultores.

"La gente puede conocer a fondo el trabajo que realizan cada uno de los proyectos o empresas que estamos presentes aquí", añadió.

Durante la feria, los expositores explican a los visitantes cómo se produce el café, la diferencia de los productos que cada uno ofrece y les permiten probar la variedad de sabores, con el objetivo de que se animen a comprar o lo recomienden a más personas.

"Va a haber muchas sorpresas para que toda la familia pueda acompañarnos", concluyó Sevilla.