Una ONG marroquí denuncia instrumentalización de los niños en la campaña electoral

"Los niños no son herramientas de propaganda política", afirmó en declaraciones a EFE la presidenta de la ONG, Najat Anwar, quien subrayó que la imagen de los menores no debe emplearse para "influir en los votantes" o "despertar su simpatía" hacia determinados candidatos o listas electorales.

Anwar exigió a los partidos políticos, candidatos y actores electorales que se abstengan de involucrar a menores en "la propaganda electoral" o de "explotar su imagen y presencia".

"La cuestión se vuelve aún más delicada cuando se trata de menores pertenecientes a familias vulnerables o acogidos en instituciones de protección social, cuyas situaciones pueden convertirse en un instrumento para suscitar la compasión de los votantes", advirtió.

El mensaje "claro" de su ONG, según subrayó, es que los candidatos compitan con programas electorales y dejen a los menores "al margen de la propaganda", "porque su dignidad y su interés superior deben prevalecer sobre cualquier consideración política o electoral".

En un comunicado emitido el pasado miércoles, la ONG hizo un llamamiento a las familias, la sociedad civil y los organismos de protección de la infancia a mantenerse vigilantes y oponerse a cualquier forma de explotación de los niños en el ámbito político.

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Asimismo, la nota recordó que el respeto a la infancia no es solo una "obligación jurídica" y un derecho fundamental, sino también "una responsabilidad ética y social compartida".

Marruecos se encuentra en plena campaña electoral, iniciada el pasado día 10, de cara a las legislativas del próximo miércoles, en las que se elegirán los 395 diputados de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento marroquí.