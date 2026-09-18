Volkswagen revisa a la baja sus pronósticos de rentabilidad operativa hasta el 1 % en 2026

Volkswagen, que agrupa marcas como VW, Skoda, Seat, Cupra o Porsche, dijo este viernes que ahora espera un margen de rentabilidad operativa sobre las ventas máximo del 1 %.

Anteriormente, la compañía había pronosticado un rango entre el 4 y el 5,5 %.

Lastran el resultado operativo los apuntes extraordinarios de 10.000 millones de euros, de los cuales 900 millones de euros ya se contabilizaron en el primer semestre de 2026.

Descontados estos extraordinarios, el margen de rentabilidad operativa sobre las ventas para el 2026 ascendería a aproximadamente el 4 %.

El grupo Volkswagen obtuvo el año pasado, un margen de rentabilidad operativa sobre las ventas del 2,8 %.

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Asimismo, Volkswagen espera unos ingresos de 315.000 millones de euros en 2026, cifra que se sitúa en el punto medio del rango previsto con anterioridad (ingresos de 321.900 millones de euros en 2025).

El grupo ya había rebajado sus pronósticos de beneficio a mitad de año.

"Los resultados operativos se ven afectados por un mayor deterioro del entorno de mercado, especialmente en China, y por una aceleración en la demanda de vehículos eléctricos de batería",dijo la compañía.

Por ello, la rentabilidad será menor de lo previsto inicialmente sobre todo para las marcas Audi y Volkswagen.

Además, hay otro efecto extraordinario negativo en la segunda mitad del año que es la depreciación sobre el fondo de comercio asignado a Porsche de 6.000 millones de euros, que impactará negativamente en el beneficio operativo del grupo Volkswagen en el tercer trimestre del ejercicio.

Volkswagen prevé también gastos adicionales de reestructuración del acuerdo alcanzado a finales de 2024, de la ampliación de los planes de jubilación anticipada y de la venta prevista de su fábrica en Osnabrück.

Asimismo, la evolución del mercado automovilístico chino causará deterioros no monetarios de los activos de las empresas totalmente consolidadas en China, más allá de los efectos operativos.

En total, se prevé que estos tres efectos impacten en el segundo semestre del año en aproximadamente 2.000 millones de euros.

El grupo VW prevé reconocer la mayor parte de estos efectos extraordinarios adicionales en el resultado del tercer trimestre.

El consejo de administración y el consejo de supervisión del grupo decidirán a principios de 2027 sobre el dividendo que se distribuirá en junio de 2027 por el ejercicio fiscal 2026.

El consorcio publicará los resultados del tercer trimestre el 29 de octubre.