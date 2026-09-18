Wadephul visitará Canadá para avanzar hacia la firma de acuerdo de asociación estratégica

"Canadá es un socio cercano y fiable y un importante aliado de la OTAN, con el que, en vista de los desafíos comunes, queremos seguir ampliando la cooperación. También por eso decidimos en julio establecer una asociación estratégica. Los próximos pasos al respecto también serán objeto de las conversaciones", declaró la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, en una rueda de prensa ordinaria.

La portavoz, quien recordó que ambos países celebran este año el 75 aniversario de relaciones diplomáticas, precisó que las conversaciones se centrarán en la profundización de la cooperación en los ámbitos de la seguridad y la defensa, así como en las tecnologías del futuro.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunciaron en julio el inicio de negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica entre ambos países.

El un comunicado conjunto, ambos países destacaron entonces que el acuerdo de asociación servirá de marco estratégico flexible sobre cuya base Alemania y Canadá configurarán e impulsarán la cooperación y orientarán las inversiones en sectores económicos de importancia estratégica en los próximos años.

Entre los principales ámbitos de la cooperación figuran, entre otros, seguridad y defensa, tecnología, inteligencia artificial y espacio, cadenas de suministro y minerales críticos, energía e inversiones.

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El objetivo es contar concluir el acurdo de asociación antes de finales de año.

Wadephul se trasladará el jueves a Canadá desde Nueva York, donde viajará este lunes para asistir a la inauguración del debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU.

Durante esa semana el jefe de la diplomacia alemana participará en una serie de reuniones sobre las crisis actuales, como la guerra de agresión rusa contra Ucrania y la situación en el Golfo e Irán, así como los esfuerzos de reforma y el futuro de Naciones Unidas, además de mantener conversaciones bilaterales.

Desde Canadá regresará a Nueva York para pronunciar el sábado en nombre de Alemania y en lugar de Merz, un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El canciller canceló esta misma semana su viaje a Estados Unidos por la situación política interna, marcada por su escasa popularidad y por la holgada victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las recientes elecciones regionales de Sajonia-Anhalt.

Además, el domingo se celebran en Alemania elecciones regionales en los estados federales orientales de Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín.