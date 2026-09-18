Mundo
18 de septiembre de 2026 a la - 07:00

Zelenski preside en los Cárpatos ucranianos una cumbre de líderes de Europa Central

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Kiev, 18 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, preside este viernes en los Cárpatos ucranianos una cumbre de países de Europa central que contará con la participación de dirigentes de Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Austria, Rumanía y Serbia.

Por EFE
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"Ponemos en marcha un nuevo formato, el C8, o los Ocho de los Cárpatos, que reúne a nuestros vecinos en Europa", dijo el presidente ucraniano en la red social X al anunciar la cita.

Zelenski agregó que el objetivo es "crear otro marco fuerte para la cooperación a nivel de la UE" en campos como la seguridad, la energía y la expansión de la logística y la cooperación económica transfronteriza.

Uno de los líderes representados en la cumbre es el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha publicado en X una foto suya junto a Zelenski y la mujer de éste, Olena.

"Todos tenemos semanas y meses difíciles por delante. Hoy en Ucrania mostramos nuestra solidaridad", escribió Tusk junto a la imagen.

Ucrania se enfrenta a un invierno particularmente difícil en un contexto marcado por la falta de misiles interceptores para sistemas Patriot capaces de derribar misiles balísticos rusos y por los problemas que están teniendo las fuerzas de Kiev para interceptar los nuevos drones rusos con motor a reacción, mucho más veloces que los modelos anteriores.

Los ucranianos están sufriendo a diario la destrucción de infraestructuras logísticas de supermercados, empresas farmacéuticas y otros proveedores de productos básicos y temen que la escasez de algunos bienes que ya se siente en algunas tiendas se extienda en las próximas semanas y meses.

Rusia también ha incrementado sus ataques a pasos fronterizos con países vecinos de Ucrania y las violaciones con drones y en menor medida misiles de los espacios aéreos de estos Estados.