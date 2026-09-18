Zelenski preside en los Cárpatos ucranianos una cumbre de líderes de Europa Central

"Ponemos en marcha un nuevo formato, el C8, o los Ocho de los Cárpatos, que reúne a nuestros vecinos en Europa", dijo el presidente ucraniano en la red social X al anunciar la cita.

Zelenski agregó que el objetivo es "crear otro marco fuerte para la cooperación a nivel de la UE" en campos como la seguridad, la energía y la expansión de la logística y la cooperación económica transfronteriza.

Uno de los líderes representados en la cumbre es el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha publicado en X una foto suya junto a Zelenski y la mujer de éste, Olena.

"Todos tenemos semanas y meses difíciles por delante. Hoy en Ucrania mostramos nuestra solidaridad", escribió Tusk junto a la imagen.

Ucrania se enfrenta a un invierno particularmente difícil en un contexto marcado por la falta de misiles interceptores para sistemas Patriot capaces de derribar misiles balísticos rusos y por los problemas que están teniendo las fuerzas de Kiev para interceptar los nuevos drones rusos con motor a reacción, mucho más veloces que los modelos anteriores.

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Los ucranianos están sufriendo a diario la destrucción de infraestructuras logísticas de supermercados, empresas farmacéuticas y otros proveedores de productos básicos y temen que la escasez de algunos bienes que ya se siente en algunas tiendas se extienda en las próximas semanas y meses.

Rusia también ha incrementado sus ataques a pasos fronterizos con países vecinos de Ucrania y las violaciones con drones y en menor medida misiles de los espacios aéreos de estos Estados.