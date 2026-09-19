Al menos 22 niños y siete adultos afectados por una intoxicación alimentaria en Cuba

Los síntomas de los afectados incluyen "vómitos y diarreas", afirmó la dirección provincial de Salud Pública de ese territorio, que agregó que "hasta la fecha no se reportan casos graves ni críticos”.

Del total de enfermos, tres adultos y ocho niños fueron remitidos para recibir una atención más especializada, mientras que el resto permanece bajo observación y seguimiento médico constante, detallaron las autoridades de la provincia.

La entidad sanitaria asoció el hecho a la ingesta de alimentos y explicó que se debió al consumo de alimentos elaborados en un establecimiento local del municipio Pedro Betancourt.

Las autoridades en Matanzas recomendaron a la población “mantener extremas medidas de higiene en la elaboración y consumo de alimentos, y acudir de inmediato a su centro especializados ante la aparición de síntomas similares”.

A finales de agosto, 52 personas fueron afectadas en un evento de intoxicación alimentaria en la provincia oriental de Santiago de Cuba.

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El pasado año, una joven de 25 años y una niña de 5 murieron intoxicadas en La Habana luego de consumir alimentos cocinados con sal de nitro en lugar de sal común.

La escasez de alimentos y productos básicos en Cuba debido a la profunda crisis económica que vive la isla desde hace seis años, así como los altos precios lleva a muchas personas a adquirirlos en el mercado informal o en establecimientos locales que se ven afectados, entre otros inconvenientes, por interrupciones en las cadenas de frío.

Cuba se encuentra sumida en una severa crisis energética desde 2024, tanto por causas internas como externas.

A los prolongados apagones se suma la paralización casi total de los servicios en hospitales, la acumulación de basura en las calles por la falta de combustible para su recolección, una inflación galopante y una creciente dolarización.