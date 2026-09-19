Al menos seis muertos en una explosión en un depósito de armas en el noreste de Siria

La mayoría de los fallecidos y heridos son miembros del personal de Defensa, de acuerdo con la fuente oficial, que señaló que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para localizar a posibles supervivientes y recuperar los cuerpos.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR), por su parte, indicó que todavía hay miembros del Ministerio de Defensa desaparecidos y advirtió de que el número de víctimas podría aumentar debido al estado crítico de algunos de los heridos.

Según el Observatorio, la explosión tuvo lugar en un depósito de municiones perteneciente a la Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa, dentro de un cuartel militar próximo a Ayash.

La detonación provocó la dispersión de proyectiles y mantuvo algunas municiones activas, lo que dificultó inicialmente el acceso de ambulancias, bomberos y equipos de Defensa Civil por el riesgo para los equipos de emergencia.

Las autoridades establecieron un cordón de seguridad alrededor de las instalaciones y cerraron las carreteras de acceso mientras persistía el peligro de nuevas explosiones.

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Una vez adoptadas medidas para reducir los riesgos, los equipos de respuesta pudieron acceder al lugar para continuar las labores de rescate y recuperación.

El suceso se produce nueve días después de otra explosión en un depósito de municiones en el norte de la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, que dejó al menos cuatro muertos y más de diez heridos, según un balance oficial provisional.

Desde la caída del régimen de Bachar al Asad, las nuevas autoridades sirias han puesto en marcha una campaña para recoger y eliminar armas, municiones y restos de guerra, además de desmantelar instalaciones que almacenaban armamento u otras sustancias peligrosas no declaradas.