Antena 3 Internacional celebra tres décadas con presencia en más de 18 millones de hogares

Desde su lanzamiento en México, en septiembre de 1996, como el primer canal español privado en el exterior, Antena 3 Internacional ha construido una "fuerte relación" con la audiencia y los principales operadores y ha desempeñado un "papel relevante" dentro del audiovisual en español como creador de historias y formatos muy reconocidos por una audiencia diversa.

"Cumplir 30 años es un gran hito, aunque lo verdaderamente importante es llegar hasta aquí siendo relevantes. Antena 3 Internacional forma parte de la historia de la televisión en español y ha sabido evolucionar en una industria que se ha transformado por completo y en la que hemos visto desaparecer grandes marcas", subrayó el director de Atresmedia Internacional, Orestes Aja.

A lo largo de estas tres décadas, la cadena ha apostado por la información en directo y el análisis de la actualidad, así como especiales en torno a eventos históricos. También ha mejorado su oferta de entretenimiento con formatos como 'Tu cara me suena', 'Pasapalabra', 'El Hormiguero 3.0.'y 'La Voz España', entre otros.

Para conmemorar estos treinta años, el canal presenta la campaña "Un lenguaje común", que resalta lo que une a millones de hispanohablantes en todo el mundo a través de una lengua compartida, y que tendrá presencia en la pantalla de Antena 3 Internacional, en sus perfiles sociales y a través de los principales operadores que distribuyen el canal en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.