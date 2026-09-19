Asociación Rural del Uruguay pide al Gobierno "ordenar las cuentas públicas"

Ferber celebró que "por fin se esté discutiendo este tema" a raíz de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Yamandú Orsi, pero advirtió que, mientras no se ordenen las cuentas públicas, se estarán "atacando las consecuencias y no una de sus causas fundamentales".

En el marco de su discurso de cierre de la edición 121 de la feria Expo Prado, Ferber se centró en la importancia del sector agropecuario para el país y expresó que "la prosperidad del agro no es un beneficio sectorial, es una condición fundamental para el desarrollo del Uruguay".

Por eso, haciendo mención a algunos temas de agenda que afectan al agro, Ferber se refirió a acuerdos comerciales, como el alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea, y la dificultad que tendrá el país para aprovecharlo si no consigue exportar sus productos de forma eficiente.

"Las cuotas y los acuerdos comerciales son un activo de todo el Uruguay y deben administrarse con profesionalismo y visión de largo plazo. Abrir mercados es fundamental; poder llegar a ellos en condiciones competitivas, también. Pero los acuerdos pierden valor si después no somos capaces de sacar y recibir mercadería de manera eficiente", expresó Ferber.

Con esto hizo referencia al conflicto en el Puerto de Montevideo, que suma más de 40 días de paralizaciones en lo que va del año y tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

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"En un país como el nuestro, el puerto es el puente económico que nos conecta con el mundo. Por eso resulta inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre una empresa concesionaria y un sindicato", enfatizó y sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo de establecer un servicio mínimo obligatorio debería haberse tomado antes.

"Hay momentos en que postergar una decisión también es una decisión, y sus costos terminan recayendo sobre todos los uruguayos", dijo.

La tradicional Expo Prado contó este año con bovinos, equinos y ovinos. En esta oportunidad no hubo aves de ningún tipo tras la medida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de restringir su movimiento por el hallazgo de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento (provincia) de Colonia.